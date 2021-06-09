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В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, есть погибший и раненые

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сирии на неизвестном взрывном устройстве подорвался российский военный бронеавтомобиль. Инцидент произошел во время патрулирования в сирийской провинции Хасеке.

Об этом сообщило российское Министерство обороны, передает "ТАСС".

Один из российских военнослужащих погиб от полученных в результате взрыва травм.

"Трое военнослужащих, которые направлялись с ним на автомобиле, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь", - отметили в российском Минобороны.

Напомним, в мае в Минобороны РФ заявляли о конфликте между российскими и американскими военными в Сирии. Россияне заблокировали американский патруль, который якобы двигался по несогласованному маршруту.

Добавим, в феврале украинская разведка сообщала, что Россия вербует украинцев из ОРДЛО для участия в боевых действиях в Сирии.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в феврале США нанесли удары по территории Сирии.

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