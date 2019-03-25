В Сирии подорвался автомобиль с американскими журналистами

В Сирии машина со съемочной группой американского телеканала NBC News подорвалась на фугасе, местный водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Находившиеся в автомобиле журналисты канала не пострадали.

"Мы счастливы, что сотрудники NBC не пострадали, однако один из работающих с ними местных водителей был убит. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким", - заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм.

Где именно подорвался автомобиль, пока не сообщается.

"Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую "Исламское государство" занимало в Сирии и Ираке. Также Трамп заявил, что США продолжат свою борьбу с ИГИЛ, пока боевики не будут побеждены, "где бы они ни были"