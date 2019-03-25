ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии подорвался автомобиль с американскими журналистами

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 05:16
В Сирии подорвался автомобиль с американскими журналистами
Иллюстративное фото: Сирия (из открытых источников)

В результате инцидента погиб водитель-сириец автомобиля телеканала NBC News

В Сирии машина со съемочной группой американского телеканала NBC News подорвалась на фугасе, местный водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Находившиеся в автомобиле журналисты канала не пострадали.

"Мы счастливы, что сотрудники NBC не пострадали, однако один из работающих с ними местных водителей был убит. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким", - заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм.

Где именно подорвался автомобиль, пока не сообщается.

"Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую "Исламское государство" занимало в Сирии и Ираке. Также Трамп заявил, что США продолжат свою борьбу с ИГИЛ, пока боевики не будут побеждены, "где бы они ни были"

Трамп сообщил об освобождении от ИГ территории Сирии и Ирака
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикижурналистыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь