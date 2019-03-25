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У Сирії підірвався автомобіль з американськими журналістами

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 05:16
У Сирії підірвався автомобіль з американськими журналістами
Ілюстративне фото: Сирія (з відкритих джерел)

У результаті інциденту загинув водій-сирієць автомобіля телеканалу NBC News

В Сирії машина зі знімальною групою американського телеканалу NBC News підірвалася на фугасі, місцевий водій автомобіля загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Журналісти каналу, які перебвали в автіці, не постраждали.

"Ми щасливі, що працівники NBC не постраждали, проте один із місцевих водіїв, який працював із ними був убитий. Висловлюємо найглибші співчуття його родині та близьким", - заявив президент NBC News Ноа Оппенхайм.

Де саме підірвався автомобіль, поки не повідомляється.

"Ми все ще збираємо інформацію про сьогоднішні події. Ми на зв'язку з сім'єю водія, щоб підтримати їх, як тільки можемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку "Ісламська держава" займало в Сирії та Іраку. Також Трамп заявив, що США продовжать свою боротьбу з ІДІЛ, доки бойовики не будуть переможені, "де б вони не були"
 

Трамп повідомив про звільнення від ІД території Сирії та Іраку
Новини України Сполучені Штати АмерикижурналистыСирія
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