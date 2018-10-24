В Сирии освободили из плена японского журналиста

Фото: пропавший журналист Юмпей Ясуда (скриншот из видео)

Дзюмпэй Ясуда был захвачен в плен боевиками "Аль-Каиды" в 2015 году

Представитель правительства Японии Есихидэ Суга сообщил, что в Сирии был освобожден японский журналист Дзюмпэй Ясуда, который три года назад был захвачен в плен террористами из "Аль-Каиды". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Anadolu Agency.

Суга рассказал, что в данное время журналист находится в бюро по приему мигрантов в турецком районе Антакья. Он добавил, что в настоящее время проверяется информация освобожден ли именно тот человек.

В заявлении администрации турецкой провинции Хатай сказано, что органы безопасности Турции доставили на территорию страны из Сирии человека, что по имеющейся информации является гражданином Японии.

"В настоящее время ожидается подтверждение от властей Японии является ли данное лицо японским журналистом Дзюмпэем Ясуда, который в 2015 году нелегально перешел через территорию Турции в Сирию, где был захвачен в заложники", - сказано в заявлении администрации.

Японский журналист Дзюмпей Ясуда въехал в Сирию через территорию Турции в 2015 году, где и был захвачен в заложники террористами из "Аль-Каида". За освобождение журналиста боевики просили 10 млн долларов, но правительство Японии отвергли это требование.

Напомним, коалиция США нанесла авиаудары в Сирии, погиб 41 человек. Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы.