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У Сирії звільнили з полону японського журналіста

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 05:05
Фото: зниклий журналіст Юмпей Ясуда (скріншот з відео)
Фото: зниклий журналіст Юмпей Ясуда (скріншот з відео)

Дзюмпей Ясуда був захоплений в полон бойовиками "Аль-Каїди" в 2015 році

Представник уряду Японії Єсіхіде Суга повідомив, що в Сирії був звільнений японський журналіст Дзюмпей Ясуда, який три роки тому був захоплений у полон терористами з "Аль-Каїди". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Anadolu Agency.

Суга розповів, що в даний час журналіст знаходиться в бюро по прийому мігрантів в турецькому районі Антак'я. Він додав, що зараз перевіряється інформація звільнений саме той чоловік.

У заяві адміністрації турецької провінції Хатай сказано, що органи безпеки Туреччини доставили на територію країни з Сирії людину, що за наявною інформацією є громадянином Японії.

"В даний час очікується підтвердження від влади Японії чи є дана особа японським журналістом Дзюмпэем Ясуда, який в 2015 році нелегально перейшов через територію Туреччини до Сирії, де був захоплений в заручники", - сказано в заяві адміністрації.

Японський журналіст Дзюмпей Ясуда в'їхав у Сирію через територію Туреччини в 2015 році, де і був захоплений в заручники терористами з "Аль-Каїда". За звільнення журналіста бойовики просили 10 млн доларів, але уряд Японії відкинули цю вимогу.

Нагадаємо, коаліція США завдала авіаударів в Сирії, загинув 41 чоловік. Коаліційні удари, які потрапили в мечеть і житлові будівлі, ліквідували 22 джихадистів навколо річки Євфрат у іракського кордону.

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