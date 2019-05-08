У Сирії за тиждень 150 тис. людей покинули домівки через бомбардування

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Таку статистику оприлюднили в ООН

Понад 150 тисяч людей за останній тиждень залишили свої будинки в провінції Ідліб на північно-заході Сирії, рятуючись від нових бойових зіткнень і бомбардувань. Такі дані ООН публікує "Радіо Свобода".

Сирійські урядові війська в останні дні почали наступати на позиції збройних опозиційних угруповань. Наступ супроводжується бомбардуваннями, в яких беруть участь, як стверджуэться, літаки армії Башара Асада і Росії.

Правозахисники повідомляють про десятки загиблих. Збройні противники Асада, у свою чергу, обстрілюють територіїї, підконтрольні сирійському уряду.

Раніше повідомлялося, що в ніч на неділю, 5 травня, урядові війська обстріляли ряд поселень на півночі і заході сирійській провінції Хама. Під обстріл потрапили поселення Кифренбуде, аль-Накус, аль-Сирмани, аль-Марретхирне і ще кілька населених пунктів. У результаті обстрілу загинули щонайменше 8 осіб. Серед жертв - три дитини.

Крім того, в північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні. Жертвами обстрілу стали щонайменше 5 осіб.