Появились подробности разгрома ЧВК Вагнера в Сирии

По версии российских военных в Сирии, они не принимали участие в боях 7 февраля

Появилось детальное описание событий боя в Сирии, произошедшего 7 февраля 2018 года между американскими войсками и ЧВК Вагнера. Описание событий опубликовала газета The New York Times.

В ходе боя в сирийском городе Дейр-эз-Зоре погибло от 200 до 300 солдат, которые напали на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод. Со стороны американцев, которых числилось 40 солдат, потерь не было. Среди погибших есть россияне, число которых не установлено.

7 февраля в 15:00 военными было зафиксировано продвижение проправительственных сил к позициям курдов. В то время там было около 30 военных американской пехоты.

Вечером на подступах к заводу собралось более 500 бойцови 27 транспортных средств, среди которых были танки и бронетранспортеры.

Три российских танка Т-72 в 20:30 приблизились к заводу, они были вооружены 125-мм орудиями. В то же время на американской базе воздушных операций в Катаре истребители были готовы подняться по тревоге.

Началась атака в 22:30, позиции курдов и сирийских повстанцев атаковались одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

Как пишет издание, американские военные связывались с российскими военными в течении 15 минут и призывали прекратить нападение. Призывы не дали результатов, тогда со стороны американских военных были сделаны предупредительные выстрелы по группе грузовиков и орудий, однако силы противника продолжали наступление.

По данным чиновников, в течении дальнейших трех часов, американские беспилотники, истребители бомбардировщики и боевые вертолеты нанесли десятки ударов. С земли действовала ракетная артиллерия.

После уменьшения артиллерийского огня в час ночи, американские пехотинцы смогли приблизиться к заводу. Около 40 американских солдат находилось на позиции, атакованной силами Асада и российскими наемниками.

В это время некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin. Количество потерь войск Асада и российских наемников остается неизвестным.

Американские чиновники в разведке заявляют, что задача ЧВК Вагнера в Сирии – захват и удержание нефтяные и газовые местораждения от имени правительства Асада.

По версии российских военных в Сирии, они не принимали участие в боях 7 февраля.

Напомним, с начала боевых действий на Донбассе саперы разминировали почти 4 тыс. га территории.