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У Сирії в ході боїв загинули четверо російських військових

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 12:59
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/SyrCoalition)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/SyrCoalition)

Міноборони Росії підтверджує втрати в Сирії

У ході бойових дій в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор загинули четверо російських військовослужбовців, ще троє отримали поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Повідомляється, що в ході бойових дій були вбиті двоє російських військових радників, які керували вогнем сирійської батареї, ще п'ятьох з пораненнями доставили до госпіталя. Згодом двоє з них померли.

Відзначимо, до листопада 2017 року Дейр-Ез-Зор контролювався терористичною організацією "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці розгрому російської приватної військової компанії "Вагнера" в Сирії. Зокрема, в ході боїв за Дейр-ез-Зор 7 лютого загинули від 200 до 300 нападників на контрольований американським спецназом нафтопереробний завод. Серед загиблих були росіяни, кількість яких не встановлено. Росія офіційно спростовує участь своїх громадян у боях за Дейр-ез-Зор.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, військові, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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