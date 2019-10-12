У Сирії база США потрапила під обстріл

Фото: місце події (Newsweek)

В обстрілі звинуватили ВПС Туреччини

По польовій базі американського спецназу в Сирии 11 жовтня завдали удару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Відомо, що удар завдали в районі Кобани поруч з пагорбом Містенур. США вважають винними в обстрілі військово-повітряні сили Туреччини.

Видання повідомляє про одного загиблого американському солдата і семи поранених військовослужбовців. Серед поранених, ймовірно, є американці та двоє французів.

Також повідомляється, що обстріл міг статися через помилку. У той же час, Туреччина заперечує, що це вони обстріляли американську базу і звинувачують курдів.

ВПС США підняли в повітря над північною частиною Сирії. Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що обстріли були настільки важкими, що американські військовослужбовці вирішили почати відповідь вогонь з метою самооборони, але припинили вогонь після припинення обстрілу.

Раніше Туреччина офіційно підтвердила, що в ході військової операції на північному сході Сирії загинув перший військовий турецької армії.

РБК-Україна писало, що в результаті артилерійських обстрілу турецької армією були вбиті 8 мирних жителів і 20 постраждали.