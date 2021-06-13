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В Сирии атаковали больницу, есть погибшие

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Сирия, Воскресенье 13 июня 2021 05:19
В Сирии атаковали больницу, есть погибшие Фото: в Сирии больница подверглась ракетному удару (aa.com.tr/Ömer Alven)
Автор: Артур Родивилов

В Сирии в результате атаки с применением артиллерийских снарядов погибли 13 мирных жителей. Десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его данным, атаку в Африне осуществили члены Отрядов народной самообороны/Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической).

Под обстрел попала больница, ранения в результате атаки получили 27 мирных жителей. 13 погибших проходили лечение в больнице.

По данным Anadolu, обстрел был произведен из контролируемого силами президента Сирии Башара Асада района Телль-Рифат. Местные правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

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