У Сирії атакували лікарню, є загиблі

За даними Anadolu, обстріл був проведений з контрольованого силами президента Сирії Башара Асада району Телль-Ріфат. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування.

За його даними, атаку в Афріні здійснили члени Загонів народної самооборони/Робітничої партії Курдистану (визнана в Туреччині терористичною).

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.