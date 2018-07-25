У Сирії через атаки бойовиків ІД загинуло щонайменше 100 людей

Відповідальність за атаки взяла на себе "Ісламська держава"

За декілька днів у Сирії внаслідок атак бойовиків "Ісламської держави" загинуло щонайменше 100 людей. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає AFP у своєму Twitter.

Як зазначає видання, відповідальність за атаки взяла на себе "Ісламська держава".

У середу, 25 липня, вранці терорист-смертник підірвав себе біля ринку міста Сувейда, яке утримують сили сирійського президента Башара Асада. Водночас бойовики "Ісламської держави" напали на кілька сіл на північному сході від міста.

Державні ЗМІ повідомили, що влада проводить у місті операцію із захоплення бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на сході міста Ес-Сувейді (Сирія) внаслідок атаки смертника загинуло щонайменше 50 людей, ще 78 отримали поранення.

Додамо, що російська авіація активізувала свої бомбардування в Сирії по позиціях терористичної організації "Ісламська держава". Авіаудари були нанесені на території південного заходу Сирії, уздовж кордону між Ізраїлем та Йорданом.

Ця територія була залишена сирійськими повстанцями, а на їхнє місце проникли бойовики. Терористи влаштувалися поруч з річкою Ярмук, яка межує з Голанськими висотами і Йорданією. "Ісламська держава" змогла відбити наземні атаки сирійської армії та її союзників.