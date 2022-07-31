Сирены и звуки стрельбы: спецназ Косово перекрыл границу с Сербией

Сообщается, что к мосту через реку Ибар вышли усиленные силы косовского спецназа, натовского KFOR и итальянских карабинеров. Тем временем местные сербы выходят на улицы, а в сети появляются видео со звуками сирен и автоматных очередей.

Также местные СМИ сообщают, что в муниципалитете Зубин-Поток сербы уже перекрыли дорогу.

"В Зубин-Потоке возле деревни Рудар стоит блокпост. Была распространена ложная информация о том, что муниципалитет будет заблокирован спецназом, что абсолютно не соответствует действительности, такого намерения нет", - сообщил представитель косовской полиции Бесим Хоти.

Кроме того, стало известно, что сработала сирена, которую сербы используют для организации акций протеста. По пока неподтвержденным данным, они уже строят баррикады на большом перекрестке в Рударе на региональной дороге Приштина - Лепосавик, которая ведет к пункту пограничного перехода Яринья. Движение также заблокировано грузовиками.

Уже известно, что людям на этом КПП советуют вернуться в Сербию, а на автомагистралях на севере Косово замечены люди в масках.

Отметим, эскалация проходит за несколько часов до вступления в силу нового порядка, согласно которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто, должны переоформить их на знаки Косово (RKS). Кроме того, гражданам Сербии на территории частично признанного государства будут выдавать временные документы, которые заменят сербские.