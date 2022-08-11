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Сирены в Броварах дали сбой во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: сирены в Броварах дали сбой во время воздушной тревоги (wikipedia.com)
Автор: Иван Носальский

В Броварах Киевской области произошел частичный сбой сирен воздушной тревоги. Специалисты пытаются устранить проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram.

"Система оповещения, которая, напоминаю, управляется централизованно, а не включается в Броварах, имеет технический сбой. Поэтому сирены в общине сработали выборочно. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы", - заявил городской глава.

При этом он призвал жителей города следить за оповещениями о воздушной тревоги в соцсетях.

Стоит заметить, что по состоянию на 21:50 воздушная тревога в Киевской области завершилась.

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Киевская областьБроварывоздушная тревога