Сирены в Броварах дали сбой во время воздушной тревоги

"Система оповещения, которая, напоминаю, управляется централизованно, а не включается в Броварах, имеет технический сбой. Поэтому сирены в общине сработали выборочно. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы", - заявил городской глава.

При этом он призвал жителей города следить за оповещениями о воздушной тревоги в соцсетях.

Стоит заметить, что по состоянию на 21:50 воздушная тревога в Киевской области завершилась.