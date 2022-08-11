Сирени в Броварах дали збій під час повітряної тривоги

"Система оповіщення, яка, нагадую, управляється централізовано, а не включається в Броварах, має технічний збій. Тому сирени в громаді спрацювали вибірково. Зараз фахівці працюють над усуненням проблеми", - заявив міський голова.

При цьому він закликав жителів міста стежити за оповіщеннями про повітряну тривогу в соцмережах.

Варто зауважити, що станом на 21: 50 повітряна тривога в Київській області завершилася.