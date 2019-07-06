Синютка предлагает начать расследование мусорной блокады с кабинета Садового

Экс-глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка предлагает начать расследование мусорной блокады Львова с кабинета мэра Андрея Садового. Об этом Синютка сказал в комментарии "Главкому".

Он отметил, что Садовый руководит Львовом уже 13 лет и этого времени было достаточно для решения всех насущных проблем города: не только вывоз мусора, но и загрязнение окружающей среды, городской транспорт и т.д.

"Но господин Садовый очень хочет быть политиком – и вместо того, чтобы решать повседневные проблемы львовян, он то партию строит, то участвует в политических интригах, то строит какие-то новейшие политические альянсы. При чем сначала сотрудничает с каждой действующей властью, а затем для поддержания собственного рейтинга "идет в оппозицию". Убежден, что через некоторое время новая администрация, которую сегодня представил Зеленский, скоро станет виноватой во всех его проблемах", - сказал Синютка.

"Поэтому все вопросы по мусору Садовый может задавать одному человеку. Самому себе. И поэтому все расследование СБУ, прокуратуры должно начаться с кабинета мэра Львова", - отметил Синютка.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область сообщил, что Служба безопасности Украины проведет расследование так называемой мусорной блокады Львова.