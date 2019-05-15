Синоптики заявили об угрозе подтоплений в Украине

В ближайшие дни погода в Украине будет способствовать выходу рек из берегов на северо-западе страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 15-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стыр, ниже Хринницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 14 мая.

На отдельных участках рек ожидается выход воды на пойму, дальнейшее ее затопление, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами. По данным Гидрометцентра, в западных, северных и Винницкой областях сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ранее также стало известно, что средняя температура атмосферного воздуха в Украине повысилась на 1,5 градуса, что больше, чем в целом по миру. По данным Всемирной метеорологической организации, в целом на планете последние четыре года были самыми теплыми за всю историю наблюдений.