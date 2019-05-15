В Украину возвращаются дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +24

Погода в Украине 15 мая 2019 прогнозируется в целом без осадков, дожди с грозами ожидаются только на западе и севере, температура воздуха днем будет достигать +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +24 до +28, ночью от +10 до +12. В центральных регионах днем от +23 до +26, ночью от +11 до +13. На юге днем от +22 до +27, ночью от +11 до +13. В Крыму днем от +23 до +25, ночью от +11 до +13.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +17 до +22, ночью от +10 до +13. В северных областях без осадков только в Сумской области, днем от +22 до +25, ночью от +11 до +14.

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 мая дожди с грозами, днем от +22 до +24, ночью от +12 до +14, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Фото: погода в Киеве и области