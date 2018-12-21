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Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 22 декабря

Новости » Общество    21.12.2018 - 17:12
Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 22 декабря
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Украине ожидается до +8 градусов тепла

В Украине завтра, 22 декабря 2018 года, ожидается мокрый снег и дождь, местами температура воздуха может подняться до +8 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 22 декабря ночью в восточных областях, Приазовье и западной части, а днем в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь. Кроме того, отмечается, что на Закарпатье и в Карпатах завтра ожидаются сильные осадки, в северных, центральных и восточных областях местами гололед.

"На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла; в западной и южной части ночью около 0 градусов, днем 3-8 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 22 декабря

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 22 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, мокрый снег и дождь.

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