Синоптики повідомили, якою буде погода в Україні 22 грудня

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра в Україні очікується до +8 градусів тепла

В Україні завтра, 22 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та дощ, місцями температура повітря може піднятися до +8 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 22 грудня вночі у східних областях, Приазов' ї та західній частині, а вдень у більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ. Крім того, зазначається, що на Закарпатті та в Карпатах завтра очікуються сильні опади, у північних, центральних та східних областях місцями ожеледь.

"На дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла; у західній та південній частині вночі близько 0 градусів, вдень 3-8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 22 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, мокрий сніг та дощ.