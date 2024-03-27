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Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 березня, в Україні погода буде вже ближчою до весняної. Дощі не очікуються та вдень достатньо тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вранці у південних, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях подекуди туман", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 10-15° тепла; на високогір'ї Карпат вдень 5-10° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 26 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі. Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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