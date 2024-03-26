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Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні сьогодні, 26 березня, навряд чи можна назвати весняною. Радості не додадуть і дощі з туманом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вдень у східних областях місцями невеликий дощ, а на решті території без опадів.

"Вранці в більшості західних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с", - розповіли синоптики.

Температура повітря вдень 8-13° тепла.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 26 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Зазначимо, що в Україні на цьому тижні очікується справжнє літнє тепло. Подекуди синоптики прогнозують температуру повітря до +26 градусів. Так, синоптик Ігор Кібальчич передбачає теплі дні в Україні в кінці березня. Температура місцями може досягти +23 градусів.

Додамо, що на початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

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