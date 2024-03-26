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Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине сегодня, 26 марта, вряд ли можно назвать весенней. Радости не прибавят и дожди с туманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем в восточных областях местами небольшой дождь, а на остальной территории без осадков.

"Утром в большинстве западных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с", - рассказали синоптики.

Температура воздуха днем 8-13° тепла.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 26 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Отметим, что в Украине на этой неделе ожидается настоящее летнее тепло. Иногда синоптики прогнозируют температуру воздуха до +26 градусов. Так, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует теплые дни в Украине в конце марта. Температура местами может достигнуть +23 градуса.

Добавим, что в начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

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