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Синоптики розповіли, яким був травень у Києві

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Київ, Неділя 04 червня 2023 16:08
Синоптики розповіли, яким був травень у Києві Фото: синоптики підбили підсумки травня 2023 в Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень.. Також в цьому місяці було встановлено температурний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Средньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнювала +16,0°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму", - йдеться в повідомленні.

Температурний рекорд

Найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше - 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,3°С.

Було зафіксовано один температурний рекорд найтеплішої ночі 19 травня, коли температура повітря не опустилась нижче 17,7°С.

Найсухіший місяць

Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 1 мм, або 1,5 % кліматичної норми.

Погода в Україні

Погода в Україні цього літа підноситиме сюрпризи у вигляді змін температур. Зокрема, дощів у червні буде менше і вони будуть короткочасними. Щоправда, досить рясними - за півгодини може випасти місячна норма опадів. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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