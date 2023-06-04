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Синоптики рассказали, каким был май в Киеве

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Киев, Воскресенье 04 июня 2023 16:08
Синоптики рассказали, каким был май в Киеве Фото: синоптики подвели итоги мая 2023 в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Также в этом месяце был установлен температурный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве равнялась +16,0°С, что на 0,2°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Температурный рекорд

Холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°С, а самое теплое - 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С.

Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7°С.

Самый сухой месяц

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5 % климатической нормы.

Погода в Украине летом

Погода в Украине этим летом будет преподносить сюрпризы в виде смен температур. В частности, дождей в июне будет меньше и они будут кратковременными. Правда достаточно обильными - за полчаса может выпасть месячная норма осадков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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