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Синоптики розповіли, яка ситуація із забрудненням повітря через пил із Сахари

Вівторок 02 квітня 2024 15:24
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Синоптики розповіли, яка ситуація із забрудненням повітря через пил із Сахари Фото: пил із Сахари невдовзі може переміститись далі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

На території України у вівторок, 2 квітня, все ще переважають повітряні потоки, які переносять пил з пустелі Сахара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, забруднення повітря гарно видно на карті №1.

Однак невдовзі очікується атмосферний фронт з короткочасними дощами. Також прогнозується зміна напрямку вітру із південного на західний - це нова, свіжа повітряна маса. Зміни у напрямку вітру показано на карті №2.

Через нові вітряні потоки можна спрогнозувати, що станом на найближчу ніч пил переміщується в бік Росії. Це показано на карті №3.

Синоптики розповіли, яка ситуація із забрудненням повітря через пил із Сахари

Пил із Сахари

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що 30-31 березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження.

Водночас над Україною почали фіксувати пил, який перенесло разом із теплом з північної частини Африки.

Синоптики підкреслювали, що концентрація пилу повітря не перевищує гранично допустимих норм. Зокрема киян попереджали про високий рівень забруднення повітря. Така ситуація виникла через поширення на території України пилу із Сахари.

Водночас, за прогнозом, якість повітря нормалізується після того, як 3-4 квітня у більшості регіонів України, ймовірно, пройдуть дощі.

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