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Синоптики рассказали, какая ситуация с загрязнением воздуха из-за пыли из Сахары

Вторник 02 апреля 2024 15:24
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Синоптики рассказали, какая ситуация с загрязнением воздуха из-за пыли из Сахары Фото: пыль из Сахары вскоре может переместиться дальше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На территории Украины во вторник, 2 апреля, все еще преобладают воздушные потоки, переносящие пыль из пустыни Сахара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, загрязнение воздуха хорошо видно на карте №1.

Однако в скором времени ожидается атмосферный фронт с кратковременными дождями. Также прогнозируется изменение направления ветра с южного на западное – это новая, свежая воздушная масса. Изменения в направлении ветра показаны на карте №2.

Из-за новых ветряных потоков можно спрогнозировать, что по состоянию на ближайшую ночь пыль перемещается в сторону России. Это показано на карте №3.

Синоптики рассказали, какая ситуация с загрязнением воздуха из-за пыли из Сахары

Пыль из Сахары

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения.

В то же время над Украиной начали фиксировать пыль, которую перенесло вместе с теплом из северной части Африки.

Синоптики подчеркивали, что концентрация пыли в воздухе не превышает предельно допустимых норм. В частности, киевлян предупреждали о высоком уровне загрязнения воздуха. Такая ситуация возникла из-за распространения на территории Украины пыли из Сахары.

В то же время, по прогнозу качество воздуха нормализуется после того, как 3-4 апреля в большинстве регионов Украины, вероятно, пройдут дожди.

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