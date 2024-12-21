Синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів: прогноз погоди

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території країни без опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на півдні та сході країни північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей України буде +5 +10 градусів, а в Криму до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, а на півдні країни +3 +8 градусів.

У Карпатах сьогодні вдень без опадів. Температура впродовж доби від 0 до -5 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці України протягом доби від +1 до +3 градусів.