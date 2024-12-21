Синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів: прогноз погоди

Погода в Україні 21 грудня буде з дощами. Проте опади очікуються не на всій території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики зазначають, що вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території країни без опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, на півдні та сході країни північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей України буде +5 +10 градусів, а в Криму до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, а на півдні країни +3 +8 градусів.
У Карпатах сьогодні вдень без опадів. Температура впродовж доби від 0 до -5 градусів.
У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У столиці України протягом доби від +1 до +3 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, якою буде погода на Різдво, 25 грудня.
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