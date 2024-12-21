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Синоптики рассказали, где сегодня ждать дождей: прогноз погоды

Фото: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 21 декабря будет с дождями. Однако осадки ожидаются не на всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что днем в южных, большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, на юге и востоке страны северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей Украины будет +5 +10 градусов, а в Крыму до +15. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4, а на юге страны +3 +8 градусов.

В Карпатах сегодня днем без осадков. Температура в течение суток от 0 до -5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Днем осадков не предвидится, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице Украины в течение суток от +1 до +3 градусов.

 

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, какой будет погода на Рождество, 25 декабря.

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