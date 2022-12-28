Синоптики розповіли, де чекати на погіршення погоди в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються сніг, дощ та сильний поривчастий вітер. Синоптики розповіли, де чекати на погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади "Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі вночі невеликий мокрий сніг та дощ", - йдеться в повідомленні. Вітер північно-західний, 7-12 м/с Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.