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Синоптики розповіли, де чекати опади в Україні сьогодні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 вересня, осінь в Україні нагадає про себе короткочасними дощами одразу в п'ятьох областях, при цьому місцями з грозою. Також очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Без опадів, лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман.

"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні в жовтні-листопаді 2023

Жовтень 2023 року в Україні буде дуже осіннім, а листопад - теплим. Зокрема, температура у другому місяці осені, до 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. Задождить у середині жовтня, причому жовтень 2023 року буде холодніше торішнього жовтня.

Щодо листопада, то температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Погода