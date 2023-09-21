Осень напомнит о себе дождем. Синоптики рассказали, где ждать осадки в Украине сегодня

Сегодня, 21 сентября, осень в Украине напомнит о себе кратковременными дождями сразу в пяти областях, при этом местами с грозой. Также ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Без осадков только в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром в большинстве юго-западных и северных областей местами туман.
"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°", - добавили в "Укргидрометцентре".
Погода в Украине в октябре-ноябре 2023
Октябрь 2023 в Украине будет очень осенним, а ноябрь - теплым.
В частности, температура во втором месяце осени, до 8 октября будет колебаться от +2 до +3 градусов. Задождит в середине октября, причем октябрь 2023 будет холоднеее прошлогоднего октября.
Что касается ноября, то температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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