Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Резкое потепление произошло из-за изменения климата
Резкое потепление в Украине можно ожидать уже на следующей неделе. Температура воздуха днем будет достигать +20 +25 градусов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
При этом он отметил, что температура будет меняться в зависимости от региона.
"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно уже воспринимать как уже летнюю погоду. 5-6 июня и далее. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это в зависимости от региона, ведь в разных регионах по-разному", - заявил Кульбида.
По его словам, резкое потепление произошло из-за изменения климата.
"Да какая фантастика? Это реальная ситуация. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно возросла. То есть сегодня может быть холодно - завтра - очень жаркая. Поэтому это все возможно, ничего удивительного здесь нет", - добавил он.
Напомним, средняя месячная температура в июне не будет превышать +20 градусов.
Кроме того, 28 мая погода в Украине будет дождливой.
Автор: Анастасия Светлевская