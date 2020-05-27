Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Резкое потепление в Украине можно ожидать уже на следующей неделе. Температура воздуха днем будет достигать +20 +25 градусов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

При этом он отметил, что температура будет меняться в зависимости от региона.

"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно уже воспринимать как уже летнюю погоду. 5-6 июня и далее. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это в зависимости от региона, ведь в разных регионах по-разному", - заявил Кульбида.

По его словам, резкое потепление произошло из-за изменения климата.

"Да какая фантастика? Это реальная ситуация. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно возросла. То есть сегодня может быть холодно - завтра - очень жаркая. Поэтому это все возможно, ничего удивительного здесь нет", - добавил он.

Напомним, средняя месячная температура в июне не будет превышать +20 градусов.

Кроме того, 28 мая погода в Украине будет дождливой.