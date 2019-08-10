Синоптики рассказали о погоде на завтра

Погода в Украине завтра, 11 августа, почти во всех областях будет сухой, температура ожидается до +34 в южных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западной части, днем и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, в западных областях местами порывы ветра 15-20 м / с.

Температура ночью до +17 градусов, на побережье морей до +21, на севере Левобережья до +11, днем до +31, на юге Одесской области до +34, в северных и восточных областях до +28.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 12 августа удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также удерживается жаркая погода, местами температура превышает +30 градусов. На большей части территории страны сегодня без осадков, дожди возможны лишь на востоке.