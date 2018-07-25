Синоптики рассказали о погоде в Киеве

В отдельных районах Киева град и шквалы ветер 15-20 метров в секунду

Украинские синоптики предупреждают о грозах в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветер 15-20 метров в секунду.

Сообщается, что в Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля сильный дождь, шквалы 15-20 м / с. Также в Киевской области 25 июля грозы и шквалы ветра 15-20 м / с.

Напомним, в Киеве из-за сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

Также на улице Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, продолжаются работы по откачке воды.

Кроме того, на улице Довнар-Запольского, где два дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы. Также на проспекте Победы, 53 спасателями ГСЧС убрано билборд, который упал на автомобиль.