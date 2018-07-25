Синоптики розповіли про погоду в Києві

В окремих районах Києва град і шквали вітер 15-20 метрів в секунду

Українські синоптики попереджають про загрози в Україні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали вітер 15-20 метрів в секунду.

Повідомляється, що в Києві у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 липня сильний дощ, шквали 15-20 м / с. Також у Київській області 25 липня грози та шквали вітру 15-20 м / с.

Нагадаємо, в Києві через сильний дощ обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Внаслідок обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.

Також на вулиці Шутова, 1, де затоплені приміщення Солом'янського суду, тривають роботи з відкачки води.

Крім того, на вулиці Довнар-Запольського, де два дерева впали на проїжджу частину дороги, завершено аварійні роботи. Також на проспекті Перемоги, 53 рятувальниками ДСНС прибрано білборд, який впав на автомобіль.