Синоптики розповіли, коли в січні очікується найбільше снігу

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Найбільше снігу очікується в кінці місяця

В Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

На північному сході випаде до 20-27 см снігу, на півдні - набагато менше.

Очікується, що середня місячна температура повітря складе 1-6 градусів морозу, в Карпатах, на сході і північному сході України - до 7-8 градусів морозу.

"Абсолютний мінімум температури 23-37 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39 градусів морозу, Черкаської та Луганської областей до 42 градусів, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

Прогнозують, що абсолютний максимум температури складе від +7 до +14 градусів, на Прикарпатті, на півдні України - до 15-18 градусів, в Криму до 21 градуса вище нуля.

"Найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається в третій декаді січня і становить в середньому 8-15 см, на північному сході країни 20-27 см; на півдні сніговий покрив нестійкий", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в більшості областей України до кінця дня, 29 грудня, очікується туман.

Як писав Styler, завтра, 30 грудня, в Україні буде переважно волога погода, яка супроводжуватиметься снігом і невеликим дощем. На дорогах дуже слизько, тому водіїв просять бути особливо обережним.