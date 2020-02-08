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Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 08:47
Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 8 лютого у високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської та Львівської областей, зберігається значна сніголавинна небезпека. Оголошено третій рівень небезпеки.

Крім того, у гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується потепління, однак уночі прогнозують сильні морози. У західних областях мінлива хмарність, вдень -1 +1, а вночі -7 -11. У центрі країни вдень -1 +1, а вночі -7 -9, а на сході очікується різке похолодання, вдень -3 -5, а вночі -11 -13.

Крім того, синоптики прогнозували, що з 7 до 9 лютого очікується послаблення опадів і суттєве похолодання. Зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

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