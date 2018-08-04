Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В частности, высокий уровень пожарной безопасности ожидается в Киеве и области

В Украине 4-6 августа ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный уровень пожарной опасности в некоторых областях. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, в Киеве 4-5 августа ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области 4-5 августа также будет преобладать высокая пожарная опасность.

"4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа и на Полтавщине, Житомирщине и Винниччине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, в курортной зоне города Коблево случился пожар, загорелись торговые павильоны рядом с базой отдыха Днестр. Сообщения о пожаре начали поступать 4 августа 2018 в 00:17. В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.