Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Зокрема, високий рівень пожежної безпеки очікується в Києві та області

В Україні 4-6 серпня очікується високий (4 класу) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, у Києві 4-5 серпня передбачається висока пожежна небезпека. У Київській області 4-5 серпня також переважатиме висока пожежна небезпека.

"4 серпня у східних та Сумській областях, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, у курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа, загорілися торгівельні павільйони поряд з базою відпочинку Дністер. Повідомлення про пожежу почали надходити 4 серпня 2018 о 00:17. О другій годині ночі пожежу вдалось локалізувати на площі в 400 квадратних метрів.