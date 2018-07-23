Синоптики предупреждают о грозе в Киеве

В столице также возможен град и порывы ветра до 20 м/с

В Киеве сегодня, 23 июля 2018, ожидается гроза, град и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что в Киеве днем ​будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, возможны град и шквалистый ветер 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха от +23 до +25.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высоком уровне пожарной опасности в отдельных областях Украины 22-23 июля.