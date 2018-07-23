Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 23 липня

В Україні сьогодні, 23 липня 2018 року, утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з повідомленням вітчизняних синоптиків, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки сьогодні на півдні України та у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Києві очікується гроза. Також у столиці сьогодні можливий град. Крім того у столиці очікуються сильні пориви вітру - до 20 м/с.

Зазначимо, за даними синоптиків, сьогодні дощі та грози очікуються в більшості областей України, температура до +31.