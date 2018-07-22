Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Новости Общество 22.07.2018 - 08:36
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Высокий уровень пожарной опасности ожидается в южных и Днепропетровской областях Украины

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в отдельных областях Украины 22-23 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 22-23 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, в некоторых регионах страны температура опустится всего на один-два градуса.

Также ранее сообщалось о подъеме уровня воды в реках на Закарпатье.

 

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Теги:  пожарная опасность,  ГСЧС,  Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС