Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на Закарпатье

Новости Происшествия 20.07.2018 - 15:39
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

Негативных последствий не ожидается

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на Закарпатье сегодня, 20 июля, во второй половине дня. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что из-за сильных ливней на Закарпатье уровень воды выше нормы поднимется в Верхней Тисе ориентировочно на 0,3-0,8 м. Кроме того, ожидается формирование местного и склонного стока.

Вместе с тем, негативных последствий не ожидается, возможно лишь образование небольших селевых потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в Киеве и области ожидаются грозы.

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Теги:  Закарпатье,  ГСЧС,  водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС