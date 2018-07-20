Негативных последствий не ожидается

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на Закарпатье сегодня, 20 июля, во второй половине дня. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что из-за сильных ливней на Закарпатье уровень воды выше нормы поднимется в Верхней Тисе ориентировочно на 0,3-0,8 м. Кроме того, ожидается формирование местного и склонного стока.

Вместе с тем, негативных последствий не ожидается, возможно лишь образование небольших селевых потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в Киеве и области ожидаются грозы.