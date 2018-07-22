Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Високий рівень пожежної небезпеки очікується в південних і Дніпропетровській областях України

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України 22-23 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 22-23 липня у південних і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як раніше повідомили в Укргідрометцентрі, у найближчу добу погоду в Україні визначатиме відносно тепла і волога повітряна маса. Суттєвого похолодання не буде, в деяких регіонах країни температура опуститься всього на один-два градуси.

Також раніше повідомлялося про підйом рівня води у річках на Закарпатті.