Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Пожароопасность 5 класса сохранится в Украине до 12 июля

В Украине, 11-12 июля 2018 года, сохранится чрезвычайный 5 класса уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, синоптики предупреждают, что пожароопасность 5 класса сохранится в указанный период в большинстве районов южных и восточных областей Украины.

Пожарная опасность также сохранится в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, высокая пожарная опасность, 4 класса, ожидается до 12 июля в Киеве и области. Вместе с тем, местами ожидается и поднятие до 5 класса.

Отметим, сегодня в Украине ожидаются дожди, температура воздуха до +35.

Напомним, 9 июля, вечером в Киеве, в Дарницком районе, загорелся многоэтажный жилой дом.

Так, возгорание произошло на 9 этаже. На месте работали скорая помощь и бойцы ГСЧС. Спасателями были эвакуированы две женщины. Информация о пострадавших уточняется. Как говорят очевидцы, пожар начался с кухни.