Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Пожежна небезпека 5 класу збережеться в Україні до 12 липня

В Україні, 11-12 липня 2018 року, збережеться надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, синоптики попереджають, що пожежна небезпека 5 класу збережеться в зазначений період у більшості районів південних та східних областей України.

Пожежна небезпека також збережеться в Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Крім того, висока пожежна небезпека 4 класу, очікується до 12 липня в Києві і області. Разом з тим, місцями очікується і підняття до 5 класу.

Відзначимо, сьогодні в Україні очікуються дощі, температура повітря до +35.

Нагадаємо, 9 липня, ввечері у Києві в Дарницькому районі, загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Так, загоряння сталося на 9 поверсі. На місці працювали швидка допомога і бійці ДСНС. Рятувальниками було евакуйовано дві жінки. Інформація про постраждалих уточнюється. Як кажуть очевидці, пожежа почалася з кухні.