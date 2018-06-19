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Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

НовостиОбщество    19.06.2018 - 13:16
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Высокий уровень пожарной опасности в Украине ожидается до 22 июня

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 19-22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 19 июня 2018 года, на западе и местами на севере Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +34.

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда На пожарах в Украине за неделю погибли 16 человек, - ГСЧС
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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