Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +34

В Киеве днем от +28 до +30

Погода на сегодня: 19 июня 2018 года на западе и местами на севере Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +25 до +31. На севере тоже преимущественно дожди, днем от +27 до +30, в центральной части от +27 до +33. На востоке страны без осадков, дневная температура от +28 до +31. На юге тоже дождей не ожидается, днем от +30 до +34, в Крыму до +31.

Фото: прогноз погоды на 19 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области